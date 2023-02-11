Düzceliler depremzedeler için tek yürek oldu

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Düzceliler yardım için seferber oldular. Deprem bölgesine şu ana 126 tır, 152 panelvan araç ve 2 konteynır ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesaiye başladı. 3 deprem görmüş Düzceliler de depremzedelere destek olmak için adeta seferberlik ilan etti.

Düzce Valiliği koordinesinde kamu, özel kurum, STK ve hayırsever vatandaşlar tarafından deprem bölgelerine ciddi anlamda destek oldular. Düzce’den şu ana kadar 33 tır, 15 panelvan araç su, 20 tır, 46 panelvan araç gıda kolisi, 17 tır, 18 panelvan giyim, 15 tır, 22 panelvan araç battaniye/ısıtıcı, 8 tır, 14 panelvan araç hijyen seti, 20 tır 8 panelvan araç odun, 11 tır, 27 panelvan bebek bezi ve maması, 2 panelvan çadır, 11 tır palet ve 2 konternır olmak üzere toplam 126 tır, 152 panelvan ve 2 konteynır deprem bölgesine sevk edildi.