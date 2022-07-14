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Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçen yıl bebeklere konulan en popüler isimler Yunus ve Zeynep oldu.

DÜZCE 14.07.2022, 11:51
Düzceliler çocuklarına bu isimleri verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçen yıl bebeklere konulan en popüler isimler Yunus ve Zeynep oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılı en popüler kız ve erkek bebek isimlerini açıkladı. Düzce’de anne babalar doğan erkek çocuklarına Yusuf, Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf isimlerini verdiler.

Kız bebeklerde ise en çok kullanılan isim ise Zeynep olurken, bu ismi Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül ve Ecrin isimleri takip etti.

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