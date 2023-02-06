Düzceliler 7’den 70’e yardıma koştu

Düzce Belediyesinin Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün destek çağrısına anında karşılık veren vatandaşlar 7’den 70’e depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yaralarının sarılması için yardıma koşuyor.

Düzce, tek yürek oldu ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Sabah saatlerinde meydana gelen ve birçok şehrin de etkilendiği Maraş depremiyle birlikte Düzce’de adeta seferberlik ilan edildi. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda ilk etapta arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıkarken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise harekete geçerek ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması için yardım kampanyası başlattı.

Kış mevsimi olmasından ötürü deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulacak eşya ve malzemelerin temini noktasında Faruk Özlü’nün ‘Uzat Elini Düzce’ başlığı altındaki çağrısına hızlı şekilde cevap veren Düzceliler, akın akın yardıma koşuyor.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulmasıyla birlikte şehrin dört bir yanından belediye meydanına gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri battaniye, bot, mont, çorap, atkı, eldiven, bere, hijyen malzemesi, kullanılmamış kışlık giysiler ve elektrikli ısıtıcı gibi acil ihtiyaç malzemelerini belediye ekiplerine teslim etmeye devam ediyor.