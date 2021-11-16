Düzceliler 68 ton et tüketti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan 3 ayrı kesimhanede kesimi yapılan 224 hayvandan elde edilen 68 ton et kasaplara gönderildi. Bu kapsamda ekim ayında Düzceliler 68 ton et tüketimi yaptı.

Her ay düzenli olarak Düzce’de ki kasaplara kesimhanelerden karkas et sevkiyatı yapılıyor. Bu etlerin sevkiyatı öncesinde kesimlerine kadar olan süreç ve kesimleri Düzce tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek kontrol ediliyor. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde Düzce’de 3 farklı kesimhanede 224 hayvanın kesimi yapıldı. Hayvanların kesim öncesinde yapılan kontrollerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. Kesim sonrasında ise hayvanların karkas etleri ayrıştırılarak muayene edilmesi sonrasında Düzce il genelinde ki kasaplara gönderildi. Böylelikle 3 kesimhanede kesimi yapılan 224 hayvandan çıkan 68 ton 77 kilogram karkas et kasaplara gönderilirken, Düzceliler Ekim ayı içerisinde 68 ton et tüketimi yapmış oldu.