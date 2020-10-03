Düzceli yaşlılar kendi günlerinde unutulmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları evinde ziyaret etti.

Düzce Belediyesi özel gün ve haftalar dolayısıyla sosyal projelerini uygulamaya devam ediyor. Tüm dünyada 1 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşlı vatandaşı evinde ziyaret ederek çiçek ve hijyen paketi verdi. Kısa süre vatandaşlarla sohbet eden ekipler, talep ve isteklerini sormayı ihmal etmedi. Yaşlı vatandaşlar, salgın günlerinde Düzce Belediyesi tarafından gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.