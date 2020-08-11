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Düzceli ’Wushu’ sporcuları antrenmanlara devam ediyor
ÜZCE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN WUSHU SPORCULARI, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYGUN OLARAK AÇIK HAVADA ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR
DÜZCE 11.08.2020, 09:26
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DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ’Wushu’ sporcuları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açık havada antrenmanlara devam ediyor.
Korona virüs salgını sonrasında bir süre antrenman yapamayan ’Wushu’ sporcuları, yasağın kalkmasının ardından antrenmanlarına başladı. 18 Temmuz Şehir Stadında yapılan antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor. ’Wushu’ dalındaki sporcular antrenmanlarını açık havada yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, salgının kısa sürede sona ermesi ile birlikte salonda çalışmak istediklerini belirtti.
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