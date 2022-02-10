Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya aldı

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Düzceli sporcular 2 altın 2 bronz madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasına antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcular yıldızlar kategorisinde toplam 4 madalya kazandı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 49 ülkeden bin 250 sporcu katıldı. Yıldızlar kategorisinde Düzceli sporcularından 57 kilogramda Doruk Kılıç birinci, +65 kilogramda Ali Boran Gökçe birinci, 41 kilogramda Yakuphan Demir üçüncü ve 29 kilogramda Yağmur Yıldız üçüncü oldu.