Düzceli sporcu Dünya şampiyonu oldu

DÜZCE (İHA) – 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Düzce ve ülkemiz sporcusu Semih Özer Genç Erkeklerde şampiyon oldu.

10-17 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda antrenörlüğünü Hakan Şengönül’ün yaptığı milli Sporcu Semih Özer, altın madalya kazandı. 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığı uluslararası şampiyonada, 55 kg Genç Erkekler’de tüm rakiplerini yenen Semih Özer turnuvayı şampiyon tamamladı.