Düzceli sanatçı Ay’ın hayatı film oldu

Düzceli sanatçı Dilber Ay’ın hayatı beyaz perdeye taşındı. Ünlü sanatçıların rol aldığı filmde Dilber Ay’ın hayatının bilinmeyenleri de gözler önüne serildi.

Ünlü ses sanatçısı Dilber Ay 2019 yılında hayatını kaybederek Düzce’de toprağa verilmişti. Dilber Ay’ın hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının hayat hikayesinin anlatıldığı “Dilber Ay” filmi Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı senaryo ile beyaz perdeye taşındı. Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yaptığı filmi Hakan Kırkavaç yönetti.

Dilber Ay filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul’da yapıldı. Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin’in canlandırdığı filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Dilber Ay filmi 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluşmaya başladı.