Düzceli öğretmenler depremzedeler için seferber oldular

DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve öğretmenlerden oluşan Arama Kurtarma Birimi (AKUB) AFAD koordinesinde asrın felaketinde kurtarma çalışmalarına destek verdi, hem de yardımların depremzedelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Düzce Arama Kurtarma Birimi (DÜZCE MEB AKUB) hayat kurtarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremin ardından AFAD ile koordineli bir şekilde enkaz kaldırma, arama kurtarma, çadır kurma, psikososyal destek ve sosyal yardım gibi görevleri özveriyle yerine getirdi.

Depremden zarar gören illerde çalışmalarını sürdüren ekip Hatay Samandağ’da 200 çadırlı çadır kent kurulumunu, 10 günlük Yağız bebek ile annesi depremden 90 saat sonra kurtarılmasında önemli katkı sağladı.

Düzce MEB AKUB ekibi, ayrıca Düzce’den yardım amaçlı toplanan ve okullarda üretilen gıda maddelerini depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Osmaniye Öğretmenevindeki meslektaşlarına teslim etti. Depremzedelerin acılarını paylaşmak ve yardım elini uzatmak için gönüllü teknik öğretmen ve teknik personelden oluşan ayrı bir ekip de 14 Şubat tarihinde Gaziantep İslahiye’ye ulaştı. Ekip burada yedi okulun eğitim öğretime hazırlanması çalışmalarında görev alacak.