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Düzceli öğrenciler gençlik kamplarına katıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Medeniyet, Tarih ve Kültür kamplarına Düzce’de onlarca öğrenci katılım sağladı. Son kafileler ise Osmaniye ve Diyarbakır’a gönderildi.

DÜZCE 21.07.2022, 12:42
Düzceli öğrenciler gençlik kamplarına katıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Medeniyet, Tarih ve Kültür kamplarına Düzce’de onlarca öğrenci katılım sağladı. Son kafileler ise Osmaniye ve Diyarbakır’a gönderildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Düzce’de ki gençler için gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı çeşitli gençlik kamplarına gençler sürekli gönderilmeye devam ediyor. Diyarbakır’da gerçekleştirilen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı’na 46 kişilik genç gönderilirken, Osmaniye’de gerçekleştirilen Gençlik Kampına da 45 öğrenci gönderildi.

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