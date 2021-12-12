Düzceli öğrenciler, çocuk işçiliğiyle mücadele çalıştayına katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gençlik Çalıştayı’na katıldı.

UNİCEF Türkiye, İstanbul’da Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gençlik Çalıştayı düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce lise öğrencisinin başvurduğu çalıştaya, Düzce’den Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri de kabul edildi. Çalıştaya İstanbul, Bursa, Düzce, Sakarya, Kayseri ve Konya’dan çok sayıda lise öğrencisi katıldı. Düzce’yi çalıştayda temsil eden Düzce Arsal Anadolu Lisesi’nin 12-B sınıfı öğrencisi Uğur Kepenek ve 10-D sınıf öğrencisi Rana Kadıoğlu, çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin bilgi sahibi oldu.

Ayrıca çalıştayın moderatörlüğünü de Düzce Arsal Anadolu Lisesi mezunu Beyza Küçük yaptı.