Düzceli öğrenciler Almanya eğitimlerini gözlemledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Düzceli öğrenciler Almaya’ya giderek ülkenin eğitim faaliyetlerini gözlemledi.

Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Akreditasyonu projesi çerçevesinde öğrenciler yurt dışına giderek ülkelerin eğitimlerini gözlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler Almanya’nın Dorsten şehrinde bulunan Evangelischer Kindergarten An der Windmükle okulunda staj ve iş başı gözlem faaliyetlerinde bulundu.

Almanya’da ki gözlemlerini yapan öğrenciler Düzce’ye dönerek okul arkadaşlarına faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.