Düzceli öğrenci ilk 5’e girdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında Düzceli Ahmet Esat Ayten ilk 5’e girerek başarı elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak adından İstiklal Marşını güzel okuma yarışması yapıldı. Yapılan yarışmaya Düzce’den Fatih İlkokulu 4/A sınıfından Ahmet Esat Ayten katıldı. İstiklal Marşını güzel okuma dalında yapılan yarışmada ilk 5’e giren Ayten büyük başarı elde etti.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Öğrencimizi, ailesini ve üzerinde emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerinde bulundu.