Düzceli kadınlar deprem bölgesinde gözleme yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Kolları yöneticileri Kahramanmaraş’ın Türkoğlu bölgesine giderek hem gözleme yaptılar hem de yanlarında götürdüklerine çocuklara ve vatandaşlara dağıttılar.

Düzce Belediyesinin sorumluluk sahasında olan Türkoğlu ilçesindeki deprem sonrası çalışmalar sürüyor. Düzce Belediyesi’nde ilçenin normal yaşama dönmesi için bir yandan enkaz kaldırma çalışması devam ederken bir yandan da cadde ve sokaklar temizleniyor. Bir taraftan da vatandaşların acil ihtiyacı olan banyo ve tuvaletler hazırlanarak çadır kentlere gönderdi. Ekipler çalışma yaparken Düzceli kadınlarda boş durmadı. Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zeliha Altıntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Belediyesi BELKA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kent Konseyi Kadın Meclisi Gönüllü Üyesi Necla Yalçın Erdoğan Kahramanmaraş Türkoğlu bölgesine giderek kurdukları seyyar mutfakla depremzedelere gözleme pişirip dağıttılar.

Kadınlar elleri de boş gitmeyerek erzak, oyuncak, battaniye, yorgan, soba, yatak, eldiven, hijyen malzemesi, meclis üyesi kadınların elinde ördüğü el emeği göz nuru atkılar, bereler, çoraplar dağıtıldı.

Depremzedeler kendilerini yalnız bırakmayan ve destek olan Düzceli kadınlara teşekkür ettiler.