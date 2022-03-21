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Düzceli Judocular 4 madalya ile döndü
Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 4 madalya ile kürsüdeki yerini aldı.
DÜZCE 21.03.2022, 12:55
Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 4 madalya ile kürsüdeki yerini aldı.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılan okul sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcular gösterdikleri başarıyla adını ilk 3’e yazdırdı. Şampiyonaya katılan sporculardan 52 kg’da S. Ece Okuyucu Türkiye Şampiyonu, 48 kg’da Özlem Şebnem Sezen Türkiye ikincisi, 46 kg’da Utku Özöğüdücü Türkiye üçüncüsü, +63 kg’da Yaren Sala Türkiye üçüncüsü oldu.