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Düzceli itfaiyeciler Kastamonu’da

DÜZCE (İHA) – Kastamonu’da meydana gelen su taşkını sonrasında bir çok noktada sıkıntılar oluşunca Cumayeri Belediyesi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışmalarına başladı.

DÜZCE 12.08.2021, 15:33
Düzceli itfaiyeciler Kastamonu’da

DÜZCE (İHA) – Kastamonu’da meydana gelen su taşkını sonrasında bir çok noktada sıkıntılar oluşunca Cumayeri Belediyesi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz ay aşırı yağışlar sonrasında Cumayeri’nin bir çok noktasında su taşkınları meydana gelmiş ve Cumayeri Belediyesi ekipleri de canla başla mücadele ederek su taşkınlarını engellemişti. Kastamonu’da aşırı yağışlar sonrasında oluşan su taşkınlarına Cumayeri Belediyesi ekipleri su taşkınlarında tecrübeli olmaları sebebi ile bölgeye giden ilk ekipler arasında yer aldı. Kastamonu’da yaralı sarmak için mücadelesine başlayan ekipler, afette mağdur olan vatandaşları kurtarma çalışmalarını da sürdürüyor.
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