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Düzceli hacı adayları kutsal topraklara gönderildi
DÜZCE (İHA) – Düzce’de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.
DÜZCE 23.06.2022, 12:09
DÜZCE (İHA) – Düzce’de hacı adayları dualarla kutsal topraklara gönderildi.
Cedidiye Cami önünde toplanan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Programa Vali Cevdet Atay, İl Müftüsü Rüstem Can, ilçe müftüleri, daire personelleri, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Vali Atay, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.