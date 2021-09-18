Düzceli gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

DÜZCE (İHA) – Ahi Evran Anma Etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de fidan dikim programı gerçekleştirildi. Düzce’den programa katılan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ahi Evran’ı anma etkinlikleri Kırşehir’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler ile birlikte gerçekleştirildi. Düzce’yi temsil etmek amacı ile Kırşehir’e giden Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri Kırşehir’de düzenlenen programa katılarak oluşturulan ormanlığa Düzce adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen gençler, kısa süreli sohbet etmelerinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.