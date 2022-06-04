Düzceli gençler Bitlis kampına katıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde Kültür ve Medeniyet kampları düzenlemeye başladı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı gönüllü gençlerde Bitlis’te gerçekleştirilen kampa katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan kültür ve medeniyet kamplarının sonuncusu Bitlis’te gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce gencin katılımı ile gerçekleştirilen kampa Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde ki gönüllü gençlerde katılım sağladı.

Düzce Gençlik Merkezi Lideri Bülent Heper’in önderliğinde Bitlis’in tarihi alanlarında incelemelerde bulunan gençler, Türklerin Anadolu’ya açıldığı savaşlarda atalarının şehit düştüğü ve birçok Selçuklu eserlerinin bulunduğu toprakları ziyaret etti.