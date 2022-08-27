Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Bir Kardeşlik İklimi’ kampları çerçevesinde Düzceli gençler Antalya Alaattin Keykubat kampına uğurlandı.

Bir kardeşlik iklimi adı ile başlatılan doğa kampları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce öğrencinin katılımı ile farklı şehirlerde yapılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı kamplarının 8. Dönemi Antalya’da yapılıyor. Düzenlenen kampa da Düzce’den 45 öğrenci gönderildi. Antalya Alaattin Keykubat kampına gönderilen Düzceli gençler burada çeşitli spor aktivitelerinde bir çok kişi ile bir araya gelecek.