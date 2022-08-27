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Düzceli gençler Antalya kampına uğurlandı
DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Bir Kardeşlik İklimi’ kampları çerçevesinde Düzceli gençler Antalya Alaattin Keykubat kampına uğurlandı.
DÜZCE 27.08.2022, 09:48
DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı ‘Bir Kardeşlik İklimi’ kampları çerçevesinde Düzceli gençler Antalya Alaattin Keykubat kampına uğurlandı.
Bir kardeşlik iklimi adı ile başlatılan doğa kampları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce öğrencinin katılımı ile farklı şehirlerde yapılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı kamplarının 8. Dönemi Antalya’da yapılıyor. Düzenlenen kampa da Düzce’den 45 öğrenci gönderildi. Antalya Alaattin Keykubat kampına gönderilen Düzceli gençler burada çeşitli spor aktivitelerinde bir çok kişi ile bir araya gelecek.
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|6
|7. Galatasaray
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|11. Alanyaspor
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|5
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|2
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|1
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|2
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|3
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|Takımlar
|O
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|1. Eyüpspor
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|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
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|2
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|6. Pendikspor
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|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
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|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
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|5. Brighton
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|6. Newcastle
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|7. Fulham
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|8. Brentford
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|9. Crystal Palace
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|4
|10. Nottingham Forest
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|11. Southampton
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|4
|12. Chelsea
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|13. Aston Villa
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|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
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|3
|16. Liverpool
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|2
|17. Everton
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|1
|18. Wolverhampton Wanderers
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|19. Leicester City
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|1
|20. West Ham United
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
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|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
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|4
|6. Rayo Vallecano
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|4
|7. Athletic Bilbao
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|8. Celta Vigo
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|9. Atletico Madrid
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|10. Girona
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|11. Valencia
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|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
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|14. Sevilla
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|1
|15. Mallorca
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|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
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|18. Real Valladolid
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|1
|19. Cadiz
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|0
|20. Getafe
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