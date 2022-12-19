Düzceli 6 sporcu kürsüye çıktı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları, Bursa’da gerçekleştirilen serbest güreş turnuvasında 6 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye Şampiyonu Göktuğ Akbal Kocaeli’nin ardından Bursa’da da şampiyon oldu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisinin güreş sporcuları, Kocaeli’de düzenlenen Serbest Güreş Turnuvasının ardından Bursa’da düzenlenen Serbest Güreş Turnuvasına da damga vurdu.

Bursa’nın Kestel ilçesinde düzenlenen ve 16 ilden toplam 280 sporcunun katılım sağladığı Geleneksel Reşit Karabacak Serbest Güreş Turnuvasına, Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 2 antrenör ve 10 sporcu ile katılım sağladı. U-15 kategorisinde gerçekleştirilen turnuvada 38 kilogramda mücadele eden Gökhan Öztürk’ün ikinciliği elde ettiği turnuvada aynı kiloda mindere çıkan Kazım Görgün ise üçüncü oldu.

41 kilogramda mindere çıkan Spor Akademisi sporcularından Ensar Demirbayraklı üçüncü olarak turnuvayı tamamlarken, 48 kilogramda mücadele eden Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu Göktuğ Akbal, kilosunda birinciliği elde ederek Düzce’ye bir kez daha gurur yaşattı.

Turnuva da 52 kilogramda mindere çıkan sporcularımızdan Alper Akbal ikinci olurken, Onur Sala ise üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Müsabakaların ardından kısa bir değerlendirme yapan Milli Güreş Antrenörü İsmail Ünal, “Sporcularımız geçtiğimiz hafta Kocaeli’de büyük bir başarı kazandı. Ardından Bursa’daki turnuvaya geçtik ve burada da bize yakışanı yaparak başarımızı sürdürdük” dedi.