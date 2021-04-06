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Düzceli 3 sporcu güreş milli takımına seçildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U-15 Küçük Yıldızlar grekoromen güreş milli takım seçmelerinde Düzceli sporcular derece elde etti.

DÜZCE 06.04.2021, 16:56
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Düzceli 3 sporcu güreş milli takımına seçildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U-15 Küçük Yıldızlar grekoromen güreş milli takım seçmelerinde Düzceli sporcular derece elde etti.

Güreş Antrenörleri Ufuk Yüksel Koçak ve İsmail Ünal eşliğinde Düzceli sporcular Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında U-15 Küçük Yıldızlar güreş milli takım kamp kadrosuna seçilmek için mücadelelerini sürdürüyor.

Düzceli sporcularından 41 kilogramda Sergen Türkan birinci, Özgür Çağlayan ikinci olurken 38 kilogramda da Alper Akbal ikinci olarak milli takım kamp kadrosuna seçildi.

Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, “İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını güreş milli takım kampında sürdürecek olan sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
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