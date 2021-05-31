banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!

Düzce’den “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid-19 aşılama kampanyası için ‘kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaştığı kamu spotuna İl Sağlık Müdürleri de destek verdi.

DÜZCE 31.05.2021, 13:31
Düzce’den “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid-19 aşılama kampanyası için ‘kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaştığı kamu spotuna İl Sağlık Müdürleri de destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, “Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakanın paylaşımının ardından İl Sağlık Müdürleri de sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videolarla çağrıda bulundular.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz paylaştığı videoda Osmaniye’nin çağrısına cevap vererek “Güzide ilimiz Osmaniye’nin çağrısını aldık. Bizde Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın mesajını aldık ve hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvadık. Tedbirler ve aşı ile Covid-19’u aşıyoruz. Düzce olarak bizde hazırız” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu