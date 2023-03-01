Düzce’den Hatay’a psikososyal destek ekibi gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan psikososyal destek ekipleri afetzedeler destek olmak amacıyla Hatay’a gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Bu çerçevede, Müdürlükte görevli psikososyal destek ekipleri daha önce Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a gönderilmişti. Bu kez ekiplerin adresi Hatay oldu. İl Müdürlüğü tarafından afetzedelere yardımcı olmaları amacıyla Hatay’a psikososyal destek ekipleri gönderildi.