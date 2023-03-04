Düzce’den gönderilen konteynerler depremzedelere yuva oluyor

DÜZCE(İHA) –Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay’ın talimatıyla depremzedeler için üretime geçilen ve bölgeye gönderilen konteynerler depremzedelere yuva oluyor. Deprem bölgesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Gökmen Çiçek, “Teşekkürler Düzce Valiliği, konteynerler, şehirlerimizde ailelerimize sıcak bir yuva oluyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Şehirlerden deprem bölgelerine çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Depremin hemen ardından bir toplantı yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. İlk etapta bir fabrika ile başlayan konteyner üretimi üç fabrikaya çıktı. Düzce’den her saat 1 tıra yüklenmiş iki konteyner belirlenen deprem bölgelerine doğru yola çıkıyor.

Vali Çiçek’ten emeği geçenlere teşekkür

Depremin ağır hasara neden olduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Düzce Valiliğine teşekkür etti. Çiçek paylaşımında “Teşekkürler Düzce Valiliği. Bölgeye yolladığınız konteynerler yaptığımız konteyner şehirlerimizde ailelerimize sıcak bir yuva oluyor. Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.