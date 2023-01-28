Düzce’den geçen yıl 20 bin 229 ton 35 kilo fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce’de 2022 yılında AB ülkelerine 20 bin 299 ton 35 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce’de de gecen yıl 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo, Şubat ayında 2 bin 647 ton, Mart ayında 2 bin 235 ton 310 kilo, Nisan ayında bin 279 ton 591 kilo, Mayıs ayında 668 ton 232 kilo, Haziran ayında 938 ton 520 kilo, Temmuz ayında 896 ton 520 kilo, Ağustos ayında 768 ton 594 kilo, Eylül ayı içerisinde 2 bin 475 ton 538 kilo, Ekim ayında 2 bin 929 ton 320 kilo, Kasım ayında 2 bin 662 ton 204 kilo ve 382 ton 250 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleştiğini açıkladı.

2021 yılında AB ülkelerine Düzce’den 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.