Düzce’den Bangladeş’e yardım eli

Genç İmam Hatipliler Derneği tarafından Bangladeş’te 5 su kuyusu açıldı.

Merkezi Düzce’de bulunan Genç İmam Hatipliler Derneği, ihtiyaç sahibi ülkelere yardım kampanyaları düzenliyor. Bu çerçevede dernek yönetimi, insanlık dramının yaşandığı Bangladeş için kolları sıvadı. Genç İmam Hatipliler Derneği, susuzlukla mücadele için 5 köyde su kuyuları açtırdı. Toplam ömrü 8 ila 10 gidecek olan su kuyuları ile susuzluk çeken Bangladeş’in 250 ile 300 kişilik değişen nüfusundaki köylerinde insanların suyla buluşması sağlandı.

Dernek Başkanı Erhan Alemdar, "Bangladeş’te ki insanlar büyük bir dram yaşıyor. Bizde dernek olarak oraya sık sık çeşitli kampanyalar düzenleyerek, yaşanan dramı paylaşarak en aza indirmeye çalışıyoruz. Bölgede yaşanan su sıkıntısını da düşünerek Bangladeşlilerin suya ulaşmasını sağlamak için kampanyalar düzenlemiştik, düzenlemeye de devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz kampanyalarla şimdiye kadar 5 köye su kuyusu açtırdık. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.