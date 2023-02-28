Düzce’den, Adıyamanlı depremzedelere destek eli

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sosyal ve psikolojik destek ekipleri, Adıyaman’da depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Adıyaman’da destek çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il genelinde vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Ekipler depremlerden etkilenen vatandaşların psikolojik ve sosyal olarak güçlendirmelerine yönelik çalışmalar sürdürüyor. Çadır kentlerde çocukların istediği her çalışmayı gerçekleştiren ekipler, ailelerinde sorunlarını çözüme kavuşturmak için var güçleri ile çalışmalar yapıyor.