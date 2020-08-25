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Düzce’den AB ülkeleri 405 bin 620 kilo fındık ihraç edildi
DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE DÜZCE’DEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNE TEMMUZ AYINDA 405 BİN 620 KİLO FINDIK İHRAÇ EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.
DÜZCE 25.08.2020, 12:19
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DÜZCE(İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine temmuz ayında 405 bin 620 kilo fındık ihraç edildiğini bildirdi.
Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Bu kapsamda temmuz ayında Düzce’den 405 bin 620 kilo fındık ihracatı gerçekleşti. Fındık hasadının başlaması ile birlikte önümüzdeki aylarda bu ramakın daha da artması bekleniyor.
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