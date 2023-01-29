Düzce’den 2 bin 443 ton ürün ihraç edildi

Düzce’de aralık ayında 2 bin 443 ton 184 kilo ürün yurt dışına ihraç edildi.

Düzce genelinde ihracat yapan firmaların aralık ayı ihracat miktarları açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 382 ton 250 kilogram fındık, 518 ton 140 kilogram diğer gıda maddeleri, bin 542 ton 794 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 2 bin 443 ton 184 kilogram ürün için toplam 145 ihracat sertifikası düzenlenerek, yurt dışına gönderimleri sağlandı.