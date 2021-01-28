Düzce’den 140 ülkeye ihracat yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Tuncay Şahin Düzce lojistik anlamında en ideal nokta olduğunu belirterek “Yakın çevremizde bizde ki avantaja sahip olup, yatırıma açık başka bir bölge yok. Sanayi anlamında da hayli başarılı durumdayız ve ilimizden 140 ülkeye ihracat yapılıyor” dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından online organize edilen programında konuştu.

Şahin Düzce’nin sanayi anlamında avantajlı bir il olduğunu belirterek, “Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri ülkemizin ve özellikle ilimizin sağladığı avantajlardan sonuna kadar faydalanabilir. Düzce ili olarak büyük şehirlerin ortasında, ticari limanlara yakın mesafede, lojistik anlamında en ideal noktada yer alıyoruz. Yakın çevremizde bu avantaja sahip olup, yatırıma açık başka bir bölge yok. Sanayi anlamında da hayli başarılı durumdayız. İlimizden 140 ülkeye ihracat yapılıyor. Örneğin dünya devi otomotiv firmalarının sızdırmazlık ürünlerinin tamamı ilimizde imal ediliyor. Bu yatırım avantajlarımızı değerli oda üyelerimize de tanıtmayı arzu ediyoruz ve pandemi döneminden hemen sonra kendilerini ilimize davet ediyoruz” dedi.

“İlimize vizyon kattı”

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’ye vizyon kattığını işaret ederek “Düzce olarak en büyük şanslarımızdan biri de 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün ilimizin Belediye Başkanı olması. Bakanlığı öncesinde savunma sanayisinde uzun yıllar üst düzeyde görev yapan başkanımız ilimize vizyon kattı. Kendisiyle ve diğer paydaşlarımızla yakaladığımız uyum sayesinde bölgede yatırımcıların en çok rağbet ettiği bölge olduk.

2021 yılını ‘Turizm Yılı’ olarak ilan ettik. İlimizin el değmemiş tarihi ve turistik bölgelerini en etkin şekilde tanıtmaya, yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada bizleri bu noktalara taşıyan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere sunduğu vizyon ve ivme ile odalarımızın dünyaya açılmasına, uluslar arası arenada var olmasına büyük katkı verdi” ifadelerinde bulundu.

Toplantı diğer katılımcıların da konuşmaları ile son buldu.