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Düzce’deki hayvan sayısı 88 bin 580 olarak açıklandı
DÜZCE’DE KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI HAZİRAN AYI İTİBARİYLE TOPLAM 88 BİN 580 OLARAK AÇIKLANDI.
DÜZCE 22.08.2020, 08:23
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de küçük ve büyükbaş hayvan sayısı haziran ayı itibariyle toplam 88 bin 580 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce’de büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılı Haziran sonu itibariyle 67 bin 454 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan Sığır sayısı 65 bin 605 baş olurken, Manda sayısı ise bin 849 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı Haziran sonu itibariyle 21 bin 126 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan Koyun sayısı 20 bin 067 baş olurken, Keçi sayısı ise, bin 59 baş olarak gerçekleşti.
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