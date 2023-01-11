Düzce’deki cezaevine kütüphane kurulacak

Adalet Bakanlığı tarafından hükümlüler için "Kitap İyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Düzce Adliyesi’nden de destek verildi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde ülke genelinde bulunan cezaevlerine kütüphane kurulması için çalışma başlatıldı. Proje çerçevesinde mahkumların bulunduğu alanlarda kütüphaneler ve kitaplıklar kurulacak. Düzce’de de bu konu ile ilgili kitap bağış kampanyası başlatıldı. Katılım sağlayan protokol üyelerinin tek tek bağışladıkları kitaplar, Düzce cezaevine gönderilecek.