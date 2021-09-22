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Düzce’deki araç sayısı 120 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 119 bin 61 oldu.

DÜZCE 22.09.2021, 13:18
Düzce’deki araç sayısı 120 bine yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 119 bin 61 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 119 bin 61 olmuştur. Araç türlerine bakıldığında ise 59 bin 718 otomobil, 2 bin 619 Minibüs, bin 524 Otobüs, 18 bin 340 Kamyonet, 4 bin 790 Kamyon, 18 bin 898 Motosiklet, 12 bin 782 Traktör, 390 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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