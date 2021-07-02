Düzce’de yol çizgileri yenileniyor

Düzce Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda deforme olan yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler 3 günde 2 kilometre yol şerit çizgileri boyadı.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ve yaya güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yol şerit çizgileri yıpranan ve silinen cadde ile sokaklarda trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgileri çiziyor. Şehir merkezindeki ana caddelerde şerit çizgileme ve yaya geçitleri yapılırken 3 gün içinde 2 kilometre çizgi çalışması yapıldı. Ekipler, kısa süre içinde 8 adet yaya geçidi, 3 adet otobüs durağı ve saklanma cebi de yaptı.

Düzce Belediyesi ekipleri, okul önlerindeki kasisler ve uyarıların görünür olması için de boyama çalışmaları yaparken ayrıca trafik akışının bozulmaması için duraklarda ve araç park yerlerinde de saklanma ceplerini yapmaya devam ediyor. Hızlı bir şekilde çizgileme çalışması yürüten Destek Hizmetleri ekipleri, diğer caddelerdeki çalışmaların da asfaltlamanın ardından devam edeceğini bildirdi.