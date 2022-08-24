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Düzce’de yeni parklar yapılıyor
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, mahalle muhtarlarıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hayata geçirilen parklarda inceleme yaptı.
DÜZCE 24.08.2022, 12:07
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, mahalle muhtarlarıyla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hayata geçirilen parklarda inceleme yaptı.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında park yapımını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden de mahalle muhtarlarıyla birlikte yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu.
Muhtarların taleplerini yerinde dinleyen Günden, Şıralık, Cumhuriyet, Koçyazı, Çavuşlar, Çakırlar, Arapçiftliği ve Karahacımusa mahallelerindeki parkları tek tek gezdi.
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