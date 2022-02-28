Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Belarus sınırına ulaştığı kaydedildi.
BBP Genel Başkanı Destici: “28 Şubat’ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz”
Düzce’de yapılan çalışmalar görüşüldü
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, ilde yürütülen çalışmalar hakkında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
DÜZCE 28.02.2022, 10:37
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, ilde yürütülen çalışmalar hakkında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
2022 yılı içerisinde Düzce’de bir çok proje hayata geçirilecek. Projelerin ve yatırımların görüşüldüğü toplantıya Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden tek tek bilgi alan Vali Atay, hayata geçirilmesi planlanan projelerin en kısa sürede başlanması talimatını verdi.