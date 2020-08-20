Düzce’de yaklaşık 315 bin internet abonesi var
KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE ÖĞRENCİLER EVLERDE İNTERNET KULLANMAYA BAŞLAYINCA, DÜZCE’DE Kİ İNTERNET KULLANICI SAYILARINA YÖNELİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİ ARAŞTIRMASI YAPTI. BUNA GÖRE DÜZCE’DE 314 BİN 957 KİŞİNİN GENİŞBANT İNTERNET ABONELİĞİ BULUNUYOR
DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile öğrenciler evlerde internet kullanmaya başlayınca, Düzce’de ki internet kullanıcı sayılarına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu veri araştırması yaptı. Buna göre Düzce’de 314 bin 957 kişinin genişbant internet aboneliği bulunuyor.
Korona virüs salgını sonrasında öğrenciler eğitimlerini uzaktan almasının ardından Düzce’de internet kullanıcıları da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce’de internet abonesi ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma çerçevesinde Düzce’de 314 bin 957 kişide genişbant İnternet aboneliği bulunuyor. Ayrıca 310 bin 774 kişide ise mobil telefon aboneliği bulunuyor. Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise Düzce’de 274 ankesörlü telefon bulunurken, 49 bin 932 kişide de sabit telefon var.
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|34
|56
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|50
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|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
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|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
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|P
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|38
|99
|2. Man City
|38
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|4. Chelsea
|38
|66
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|62
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|38
|59
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|38
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|9. Sheffield United
|38
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|38
|52
|12. Everton
|38
|49
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|44
|14. Crystal Palace
|38
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|38
|39
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|34
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|1. Real Madrid
|38
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|2. Barcelona
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|82
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