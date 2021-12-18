Düzce’de vaka sayıları düşüşe geçti

DÜZCE (İHA) – Her hafta düzenli olarak açıklanan 100 bin kişiye eş değer olan vaka sayılarında Düzce düşüşe geçti. Bu hafta vaka sayılarındaki düşüş yüzde 85.17 azalarak 194,60’a düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Yaptığı açıklamada, Düzce’nin 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında ki vaka sayısının yüzde 194.60’a düştüğünü açıkladı. Bir önceki haftada Düzce’de korona virüs vaka sayıları 279,77 olarak açıklanmıştı. Buna göre Düzce’de yüzde 85.17’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.