DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle kurulan ve Türkiye’ye örnek gösterilen Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, Temmuz ayında devreye giren Katı Atık Transfer İstasyonuyla çöp işleme kapasitesini arttırarak 325 ton seviyesine yükseltti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürmeleri için projelerini tek tek hayata geçiriyor. “Temiz Şehir Düzce” sloganı ile şehri daha yaşanabilir kılmak amacıyla kurulan tesisler ile sadece şehir merkezi değil, il genelindeki çöp sorunu ortadan kalkmış oldu. Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi ve Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisinin ardından ilçe belediyelerinin de çöplerini daha hızlı ulaştırabilmeleri adına kurulan Katı Atık Transfer İstasyonu ile Düzce’de vahşi depolama tarih oldu. Başkan Özlü’nün talimatlarıyla Temmuz ayı itibariyle çevre düzenlemeleri gerçekleştirilen, deneme çalışmaları tamamlanarak açılışı yapıldı. Ağustos ayı ile birlikte de ilçe belediyelerinin çöpleri tesise transfer edilmeye başlandı.

Düzce’nin geleceği için attıkları adımların karşılığını görmekten son derece mutlu olduklarını dile getiren Başkan Dr. Faruk Özlü, “Hecinler bölgesindeki tesisle Düzce’nin çöp sorununa kalıcı çözüm bulmak adına büyük bir adım atmıştık. Tesisimizin bazı ilçelere uzak olmasından dolayı yaşanan transfer sorununu da ortadan kaldırdık. Katı Atık Tesisimizin ve Transfer istasyonumuzun kurulmasında emeği geçen değerli belediye başkanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Transfer istasyonu kurulmadan önce günlük 210 ton olan çöp miktarı, istasyondan sonra Ağustos ayı itibariyle günlük 325 tona kadar çıktı. İlerleyen zamanda bu rakam daha da yükselecek. Çöp artık sorun olmaktan çıkacak. Çöpümüz bundan böyle enerji, gübre, yakıt ve dolgu malzemesi olarak geri dönüşüme katkı sağlayacak. Düzce çok daha güzel olacak” dedi.