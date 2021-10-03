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Düzce’de uyuşturucuya geçit yok

Düzce’de jandarma ekipleri yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, üzerlerinden uyuşturucu çıkan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

DÜZCE 03.10.2021, 10:00
Düzce’de uyuşturucuya geçit yok

Düzce’de jandarma ekipleri yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, üzerlerinden uyuşturucu çıkan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Çilimli İlçe Jandarma Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanı Karaçörtlen köyünde akşam saatlerinde önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan İ.K. ve E.K. isimli şahısların üzerinde yaklaşık 4 gram içime hazır kubar esrar ve 1 fişek esrar ele geçirdi. Şahıslar ifadelerinin alınmasına ardından serbest bırakıldı.

Kaynaşlı ilçesi kontrol noktasında KOM Köpek unsuru ile birlikte yapılan yol kontrol faaliyetinde durdurulan araç sürücüsü A.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ekstazi, 6 gram kubar esrar ve içime hazır kağıda sarılı 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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