Düzce’de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada M.N.P., F.K. ve E.K. isimli şahıslar yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikamette yapılan aramada 95 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 790 TL ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldığını belirterek “Şüpheli şahıslar E.K ve F.K isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır” dedi.