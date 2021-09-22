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Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de evinde kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

DÜZCE 22.09.2021, 09:30
Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de evinde kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Düzce merkeze bağlı Tokuşlar Mahallesi’nde şüpheli Y.B.’nin yasadışı kenevir ektiğini belirleyen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde Y.B.’ye ait evde, 2 kök 150 cm boylarında kenevir bitkisi, 4 gram esrar ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirdi. Yakalanan Y.B., gözaltına alındı.

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