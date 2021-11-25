Düzce’de ulaşımda memnuniyet anketi yapılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin ulaşımında master planını 2035 yılına kadar planladıklarını ve bunun çalışmalarına da kısa sürede başlayacaklarını kaydetti. Özlü, “Master planı bittiğinde şehrin yollarının kılcal damarlar gibi akıcı olması için çalışıyoruz” dedi.

Düzce’nin ulaşım master planı toplantıları devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ulaşım danışmanı Bekir Ilıcalı ve uzman ekipleriyle birlikte Mutfak Sanatları Merkezinde toplantı gerçekleştirdi. Başkan Özlü, Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz, Düzce Ulaşım danışmanı Bekir Ilıcalı ile birlikte Düzce’nin ulaşım alanındaki master planı ve yapılacaklar masaya yatırdı. Ulaşım Danışmanı Ilıcalı’nın yanı sıra 9 Eylül Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mert Çubukçu, 4 aşamalı bir ulaşım modeli oluşturduklarını ve Düzce’yi bölgelerine göre ayırarak ulaşım planlarını hazırladıklarını kaydetti.

Ulaşım için ince ve hassas çalışma

Düzce’de trafik sorununu ortadan kaldırmak için uzun vadeli plan ve program yapmanın önemli olduğuna değinen Başkan Özlü ise akademik ölçümlerle birlikte sorunun çözülmesi için çalıştıklarını belirtti. Düzce’de ilk olarak yeni sistem ile birlikte toplu taşıma sistemini optimize ettiklerini kaydeden Özlü, “Ulaşım Master Planımızda etap etap ilerliyoruz. İlk olarak toplu taşıma sistemimizi Düzce’mizin yollarına ve nüfus oranlarına göre ayarladık. Çalışmalarımızı Ulaşım ana planı çerçevesinde gerçekleştirirken asıl hedefimiz 2035 yılı oldu. Yaptığımız karar ve yatırımlarla 2035 yılına kadar trafik ve ulaşım sorununu ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. 2035 yılından sonra da kentin durumuna göre yeni planlar yapılacaktır. İnce ve hassas bir çalışma yürüttüğümüzü tüm hemşerilerimizin bilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir içi trafik ile D-100 üzerindeki kavşaklara yoğunlaşılmasını isterken Kuzey Çevre Yolunun Hal Kavşağına bağlanmasının şehirlerarası trafik yükünün oraya kaymasını sağlayacağını da ifade etti.

Memnuniyet anketleri yapılacak

Düzce’nin ulaşım master planının mimarlarından Bekir Ilıcalı da akademik çalışmalara imza attıklarını belirterek, “2035 nüfusuna göre plan ve program yapıldı. Göç, istihdam, tarım, nüfus dağılımı mahalle yoğunlukları dikkate alındı” dedi. Ilıcalı ayrıca, Düzce’nin her bölgesinde rastlantısal anket çalışmaları yaparak hem vatandaşların isteklerini alacak hem de yapılması gerekenleri analiz edeceklerini de açıkladı.