Düzce’de ulaşımda düzenleme yapıldı

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Düzce Ulaşım, hafta sonu kaldırılan kısıtlama nedeni ile hatlarda düzenleme yaparak, Cumartesi günleri sefer sayılarını arttırdığını açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile daha önce başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonları ulaşımlar belirli saatlerde gerçekleştiriliyor. Ülke genelinde riskli iller sıralamasında Düzce’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi gününde serbest olunca, Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ulaşımda da düzenleme yapıldı. Buna göre sadece Cumartesi günleri için tüm hatlarda sefer sayıları arttırıldı. Hafta içi ile aynı düzenleme ile her hatta 15 dakikada bir araç geçişi olacak. Pazar günleri ise sadece sabah öğlen ve akşam belirli saatlerde hatlarda araç olacak.