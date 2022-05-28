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Düzce’de uçurtma şenliği düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzüne gönderildi.

DÜZCE 28.05.2022, 09:40
Düzce’de uçurtma şenliği düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik Gençlik Merkezi gönüllülerince uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte rengarenk uçurtmalar gökyüzüne gönderildi.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi, minik öğrencilere yönelik faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik Haftası etkinliklerinin ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile uçurtma şenliği düzenleyen Gençlik Merkezi gönüllü gençler ile birlikte çakırlar mahallesinde ki tepe de öğrenciler ile birlikte uçurtma etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin ve gençlerin hazırladığı rengarenk uçurtmalar gökyüzüne gönderildi. Şenlikte onlarca öğrenci doyasıya eğlendi.

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