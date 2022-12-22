Düzce’de turizm yolları tek tek yapılıyor

Düzce İl Özel İdaresi ilin turizmine açılan yolları asfaltlamaya devam ediyor. Tabiat parkı Güzeldere Şelalesine ulaşım artık daha kolay. Düzce İl Özel İdaresine bağlı ekipler 4 kilometrelik yolda genişletme ve düzenleme çalışmaları sonrasında sıcak asfaltı serildi.

İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Güzeldere Şelalesi yolunun asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ekipler, Güzeldere Şelalesi yolundan önce Aktaş Şelalesi yolu, Sarıkaya mağara yolunu tamamladı. Aydınpınar Şelalesi yolunda da alt yapı çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresine bağlı ekipler, havaların iyi gitmesi durumunda sıcak asfaltı serecek.

Köy halkı ise; Vali Cevdet Atay ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.