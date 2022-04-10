Düzce’de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, kurum yöneticileri, okul müdürleri ve çok sayıda veli ile öğrenci katıldı. Bilim rüzgarının estiği sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ilgi gördü. Açılışın ardından stantları gezen heyet, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.