Düzce’de trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ceza yağdı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşlar tarafından yoğun şikayetin geldiği bölgede uygulama yapan polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan 52 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarına uymayan, abart egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında yoğun şikayet gelen alanlar ile vatandaşların sık sık şikayet ettiği noktalarda denetim yaptı. Düzce Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Konuralp Mahallesi kafeler bölgesinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından 326 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamaktan, 2 alkollü sürücü ile diğer maddelerden 18 sürücü olmak üzere 52 sürücüye 30 bin 612 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin arttırılarak devam edeceğini, özellikle vatandaşları rahatsız eden sürücülere izin verilmeyeceğini söylediler.