Düzce’de trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere ceza yağdı
DÜZCE’DE TRAFİKTE KURAL TANIMAYANLAR İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TAAKUZA GEÇTİ. VATANDAŞLARDAN GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE EKİPLER, ŞİKAYET KONUSU BÖLGELERDE TRAFİK UYGULAMALARI YAPTI. EKİPLER, YAPTIKLARI DENETİMLERDE 52 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULADI
DÜZCE (İHA) – Düzce’de vatandaşlar tarafından yoğun şikayetin geldiği bölgede uygulama yapan polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan 52 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarına uymayan, abart egzoz kullanan ve trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında yoğun şikayet gelen alanlar ile vatandaşların sık sık şikayet ettiği noktalarda denetim yaptı. Düzce Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Konuralp Mahallesi kafeler bölgesinde denetim yapan trafik ekipleri tarafından 326 araç kontrol edildi. Kontrollerde 6 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten, 14 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 2 sürücüye zorunlu trafik sigortası yaptırmamaktan, 2 alkollü sürücü ile diğer maddelerden 18 sürücü olmak üzere 52 sürücüye 30 bin 612 lira idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, denetimlerin arttırılarak devam edeceğini, özellikle vatandaşları rahatsız eden sürücülere izin verilmeyeceğini söylediler.
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